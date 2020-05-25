Рекорд: ямальские единороссы собрали на праймериз 127 кандидатов в депутаты заксо

На участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» к выборам депутатов заксобрания ЯНАО заявились 127 человек. Праймериз единороссов будет проходить с 25 по 31 мая.

В этом году партийцы из-за пандемии Covid -19 впервые проведут праймериз в онлайн-формате.

«В этом году участников больше, чем обычно. На одно место в среднем претендуют 6 человек. Всего зарегистрированных участников – 127. Это люди совершенно разных профессий. В списках есть, как тяжеловесы – уже зарекомендовавшие себя депутаты, врачи, так и новички, имеющие огромный потенциал. Больше трети кандидатов – молодежь», – уточнил секретарь окружного отделения партии «ЕР» Алексей Ситников.

Как сообщал «Новый День», на праймериз «ЕР» в том числе заявились действующие депутаты –единороссы окружного заксобрания, главы самых крупных городов и территорий Ямала. Это мэр Салехарда Алексей Титовский, мэр Лабытнанги Мария Трескова, глава Ноябрьска Алексей Романов, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, главы Тазовского и Пуровского районов Василий Паршаков и Андрей Нестерук.

Участником голосования станет и первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников. Он включен в состав Новоуренгойского одномандатного избирательного округа № 5.

Напомним, в сентябре 2020 года жителям Ямала предстоит выбрать депутатов нового созыва окружного заксобрания.

Салехард, Дарья Котова

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