Оппозиция в заксобрании Ямала решила не поддерживать право инвалидов для голосования вне помещений

Депутаты ямальского заксобрания в четверг, 28 мая, рассмотрели поправки в региональный закон, касающиеся избирательной системы в ЯНАО. Инициатором поправок, которые нужно привести в соответствие с федеральным законодательством, выступил окружной избирком.

Один из вопросов – введение описательной части в схемы избирательных округов. Также депутаты обсудили возможность маломобильных граждан подавать запросы на вызов членов участковых комиссий в день выборов на дом в электронном формате. Как сообщал «Новый День», накануне окружной парламент изучал инициативу окружного избиркома о возможности избирателей использовать портал Госуслуг для подачи таких заявок.

Оппозиция окружного парламента не поддержала предложения избиркома ЯНАО. Члены фракций КПРФ и «Справедливой России» голосовали против, представители ЛДПР – воздержались.

Во время обсуждения вопроса о введении описательной части схемы избирательных округов справедливороссы обвинили заместителя председателя Избирательной комиссии ЯНАО Игоря Горелика в лукавстве. По мнению оппозиции, введение технического фактора – описательной части схемы избирательных округов – несет скрытую задачу изменения округов. На что г-н Горелик ответил, что схема округов не меняется.

При обсуждении поправки, которая касается новой возможности для маломобильных жителей подавать заявки через портал Госуслуг и приглашать сотрудников участковых комиссий в единый день голосования к себе на дом, то единоросс Эдуард Яунгад напомнил суть изменений.

«Вспомним простой механизм, когда люди с ограниченными возможностями могли реализовать свое избирательное право, вызвав к себе на дом представителя участковой избирательной комиссии. Сейчас список граждан может стать больше. Теперь на это имеют право и люди, занятые уходом за инвалидами, и по другим причинам. Считаю, что мы не должны лишать права ямальцев высказать свое мнение относительно политических процессов в регионе, если на это есть препятствия физического характера. Мы поддерживаем эти поправки, они гуманны и более чем позитивны», – прокомментировал Яунгад.

Лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина на это ответила, что «совершенствование поправок ограничивает права граждан в части пассивного избирательного права».

Один из депутатов заксобрания на условиях анонимности прокомментировал «Новому Дню», что законотворцы в шоке от сегодняшнего демарша оппозиции.

«Системная оппозиция пошла в оборону на тему поправок в избирательное законодательство. В парламенте активно обсуждают, что коммунисты, эсеры и либерал-демократы нарочито игнорируют правки региональной законодательной базы, которую избирком ЯНАО пытается привести в соответствие с федеральным законодательством. Такая практика естественна для законотворчества в субъектах. Но пока оппозиции нечем разбавить будничную повестку, они решили создавать скандалы на пустом месте. Все в шоке! Особенно от того, что проигнорировано даже расширение возможностей маломобильных граждан и их родственникам для голосования на дому», – поделился своим мнением депутат.

Салехард, Дарья Котова

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