На Ямале от коронавируса умер десятый пациент

В больнице Нового Уренгоя от коронавируса умер 51-летний мужчина. Всего с начала пандемии это десятая смерть в регионе от Covid-19.

Как сообщила 1 июня руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, пациент поступил в больницу с двухсторонней внебольничной пневмонией. И у него подтвердился коронавирус.

«Мужчина поступил в больницу уже с ухудшением состояния, К сожалению, у пациента был ряд сопутствующих хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хроническая болезнь почек в тяжелой стадии, кардиологическая патология, гипертоническая болезнь и другие. Почти неделю врачи боролись за жизнь пациента. Но тяжелое течение пневмонии стало для организма больного фатальным», – уточнила Татьяна Бучкова.

По состоянию на 1 июня в ЯНАО подтверждено 2415 случаев коронавируса. На лечении в стационарах сейчас остаются 413 пациентов. По данным оперштаба, 11 человек в данный момент находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих медики оценивают как крайне тяжелое.

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