Аэропорт Нового Уренгоя запускает для северян два новых рейса

В аэропорту Нового Уренгоя открыты два новых рейса – авиакомпания «ИрАэро» будет летать в Самару и Волгоград. Об этом 2 июня сообщили в аэропорту Нового Уренгоя.

Авиаторы уточняют, что это будут регулярные рейсы. Один прямой, второй транзитный.

«Прямые регулярные рейсы в Самару доступны дважды в неделю: по понедельникам и пятницам – вылет в 8:30. Время в пути из Нового Уренгоя до Самары составляет 3 часа. Полеты самолетов «ИрАэро» по маршруту Новый Уренгой – Самара – Волгоград выполняются еженедельно по понедельникам в 8:30 часов. Рейс осуществляется с транзитной посадкой на 1 час в Самаре. Время в пути из Нового Уренгоя до Волгограда (с учетом транзитной остановки) – 5 часов 10 минут», – уточнили в новоуренгойском аэропорту.

Авиакомпания планирует использовать суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек. Билеты уже поступили в продажу.

Как сообщал «Новый День», с 1 июня аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на сокращенный режим работы. До 24 октября порт будет работать в строго определенные часы: с 7:30 до 17:30.

Режим работы меняется из-за масштабной модернизации, которая проводится силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов» (структура подконтрольна группе Ренова миллиардера Виктора Вексельберга).

Полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года. Такие условия оговорены в концессионном соглашении, которое в марте 2018 года подписали холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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