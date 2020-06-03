Коронавирус не помешает Артюхову совершить традиционный объезд Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал серию ежегодных рабочих поездок по округу.

Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, объезд начинается с окружной столицы. В Салехарде Артюхов посетит ряд объектов, связанных с ремонтом и благоустройством дорог, общественных территорий, социальных объектов.

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года Дмитрий Артюхов сел за руль отечественной LADA XRAY и проехал по территории Ямала. За рулем он провел восемь дней и преодолел около 1200 км. Как объяснял тогда губернатор, машину российского производства он выбрал, «чтобы максимально прочувствовать на себе дорожные условия».

Артюхов посетил 11 населенных пунктов и провел семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пообщаться с губернатором пришли не менее двух тысяч человек, они задали 166 вопросов, на каждый из которых Дмитрий Артюхов ответил лично. Глава Ямала провел на сцене, общаясь с жителями, около 18 часов. К губернатору обращались как с системными вопросами, такими как строительство городских объектов, дорог, соцвыплаты, так и с личными. Часть встреч Артюхов транслировал в своем аккаунте в Инстаграм.

Салехард, Дарья Котова

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