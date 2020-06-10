В ЯНАО детский сад после долгих споров все-таки заплатит ребенку, на которого рухнула часть потолка

Детский садик «Оленёнок» в Муравленко проиграл долгий судебный процесс, который начался еще в 2019 году из-за ЧП в дошкольном учреждении. На воспитанника детсада упала часть потолочного перекрытия, мальчик получил телесные повреждения. Как сообщает прокуратура ЯНАО, накануне кассационный суд поставил точку в судебном споре о выплате компенсации семье, признав решение суда нижестоящей инстанции законным.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел в апреле 2019 года. Ребенок находился в игровой комнате, когда произошло «падение части строительной стены». Пострадавший с ушибом головы был доставлен в больницу.

В 2019 году прокуратура направила исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Однако папа пострадавшего дошкольника в суде от исковых требований отказался и заявил, что не имеет претензий к образовательному учреждению. Производство по делу было прекращено. Прокуратура с таким финалом не согласилась.

«Поскольку судебный акт, постановленный с учетом позиции отца ребенка, противоречил интересам несовершеннолетнего, прокурор обжаловал вынесенное определение в вышестоящий суд. Суд автономного округа вернул дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения», – уточняет ямальская прокуратура.

Городской суд тогда постановил, что садик все же должен выплатить в пользу ребенка компенсацию в сумме 50 тыс рублей. Но детский сад решил обжаловать данное решение и дошел до кассации, где «Оленёнок» проиграл процесс.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал решения судов законными и обоснованными, как в полной мере отвечающих правам и законным интересам несовершеннолетнего. Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора города», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Напомним, дошкольное учреждение признавать свою вину отказывалось, ссылаясь на то, что отвечать должны подрядчики, которые делали ремонт.

Муравленко, Дарья Котова

Муравленко. Другие новости 09.06.20

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