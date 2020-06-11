На Ямале утвердили дату предстоящих выборов в окружное заксобрание

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва официально назначены на 13 сентября 2020 года. Такое решение в четверг, 11 июня, приняли действующие депутаты окружного парламента на внеочередном заседании.

В 2020 году истекают полномочия заксобрания шестого созыва и пройдут очередные выборы. Единый день голосования в России в этом году приходится на 13 сентября. И депутаты должны были официально объявить о том, что региональные выборы состоятся именно во второе воскресенье сентября. Это техническая, но необходимая процедура.

«Это процедурный момент, в соответствии с которым назначение даты выборов депутатов седьмого созыва должно произойти не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Мы это условие выполнили. В этом году единый день голосования пройдет 13 сентября. Замечу, что в 2015 году выборы депутатов шестого созыва также проходили 13 сентября», – прокомментировал спикер Сергей Ямкин.

Напомним, в окружном парламенте сейчас заседают 22 депутата, из которых 18 – единороссы. Фракцию КПРФ представляет один человек, как и фракцию «Справедливой России». От ЛДПР заседают два депутата.

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