Губернатор Артюхов продлил на Ямале особый «коронавирусный» режим

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в четверг, 11 июня, своим постановлением продлил в регионе режим самоизоляции на неделю – до 21 июня включительно.

В пресс-службе главы региона подчеркнули, что требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Глава регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова отметила, что вспышка Covid-19 на месторождениях Ямала локализована, прирост заболеваемости среди вахтовиков незначительный. А вот в населенных пунктах ситуация иная.

«В населенных пунктах инфекция еще циркулирует. Это закономерно и связано с тем, что в городах и посёлках плотность населения выше, а сама эпидемиологическая цепочка шире и выстроена по-другому, нежели в закрытых пространствах на производстве. Заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные: члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем», – уточнила г-жа Бучкова.

Самыми неблагополучными территориями на сегодня остаются два города – Салехард и Новый Уренгой, где на сегодняшний день 340 и 735 заболевших соответственно. «Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила», – добавила Татьяна Бучкова.

Как сообщал «Новый День», всего с начала пандемии в округе зарегистрировано 2964 случая коронавируса. Летальных исходов – 13.

Продление режима повышенной готовности, введенный в округе в марте, говорит о том, что население по-прежнему должно соблюдать ряд требований. «Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет также сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. Если выйти на улицу необходимо, то нужно надеть маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров», – напоминают в оперштабе ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», с 1 июня власти Ямала ужесточили требования для въезжающих в Новый Уренгой. Теперь в город можно заехать только при наличии отрицательного анализа на коронавирус. Сам тест, результаты которого нужно предъявить при въезде, должен быть сдан не позднее, чем за пять дней до прибытия. Справку проверяют на железнодорожных вокзалах Нового Уренгоя и Коротчаево, в аэропорту газовой столицы Ямала, а также на пункте контроля въезда в город для приезжающих на автомобиле. Ограничения не касаются ямальцев, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории региона; людей из других субъектов, прибывающих в Новый Уренгой (в том числе транзитом) не более чем на три дня, имеющих обратный билет.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 11.06.20

В заксобрании Ямала единороссы и оппозиция поспорили из-за даты предстоящих выборов. / На Ямале заметно выросло число заболевших коронавирусом. / С начала пожароопасного сезона на Урале сгорели леса на 80 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»