На Ямале коронавирусом по-прежнему ежедневно заболевают десятки человек

В ЯНАО по состоянию на 15 мая выявлено 87 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 3412, с начала пандемии умерли 17 человек.

Как сообщает оперативный штаб Ямала, почти все вновь заболевшие – жители населенных пунктов. Зафиксировано 70 новых случаев Covid-19. Как и все последние дни, больше всего инфицированных выявляется в Новом Уренгое, где общее число заболевших уже подбирается к тысячи – с начала пандемии 944 инфицированных. По состоянию на 15 мая в газовой столице Ямала выявлено 34 новых случаев Covid-19. Второе место занимает Салехард, где за сутки зафиксировано 16 Covid-пациентов. В общей сложности в столице ЯНАО диагноз подтверждался 381 раз. Всего в населенных пунктах с начала пандемии заболели 1792 человека.

Среди вахтовиков на месторождениях за сутки выявлено 17 новых случаев инфекции. Общее число заболевших – 1620. По состоянию на 15 мая восемь вахтовиков заболели в Пуровском районе, еще семь – на предприятиях Нового Уренгоя и два человека работают на предприятиях Надымского района.

Как уточняют в оперштабе, в стационарах лечение проходят 533 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 8 пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное.

Как сообщал «Новый День», в регионе режим самоизоляции продлен до 21 июня включительно. Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 12.06.20

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