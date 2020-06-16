Дело сына ямальского экс-депутата дошло до суда, он обвиняется в убийстве

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Самборского, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Сына экс-депутата гордумы Ноябрьска, председателя профсоюза ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ивана Самборского обвиняют в убийстве предпринимателя Эльмарта Тимиркина.

СУ СКР по ЯНАО не сообщает фамилию фигуранта дела, но напоминает, что убийство произошло 16 мая в Ноябрьске. Как подробно сообщал «Новый День, 39-летний Владимир Самборский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил Тимирикина в его гараже.

«Следствием приняты исчерпывающие меры к сбору доказательств вины мужчины в максимально сжатые сроки. Несмотря на загруженность экспертных учреждений, оперативно, в рамках расследования уголовного дела, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе геномные, баллистическая, судебно-медицинская и медико-криминалистическая. Это позволило получить неоспоримые объективные доказательства причастности и виновности мужчины в совершенном им убийстве», – комментирует резонансное дело СУ СКР по ЯНАО.

Свою вину признал и сам фигурант. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Самборского будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как подробно сообщал «Новый День», накануне убийства в гараже Тимирикина собралась компания. Поздно ночью гости разошлись, но Самборский остался. Под утро между мужчинами произошел спор, который закончился убийством. Самборский выстрелил в хозяина гаража и попал ему в грудь. Мужчина скончался на месте преступления.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 15.06.20

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