На Ямале от коронавируса за сутки опять скончались три человека

Оперативный штаб Ямала 20 июня сообщил сразу о трех летальных исходах от коронавируса. Все случаи произошли в Новом Уренгое.

Как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, в больнице скончались 58-летний мужчина и две женщины – 65 лет и 62 года. У них у всех лабораторно был подтвержден Covid-19.

«Одна из пациентов, 62 лет, больше месяца находилась на искусственной вентиляции легких, интенсивная терапия не принесла результатов, женщина скончалась. У всех троих пациентов при госпитализации была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, которая в процессе заболевания осложнялась дыхательной недостаточностью. Стоит отметить, что у каждого пациента были сопутствующие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония и другие. К сожалению, мы видим, что наличие этих недугов часто оказывает фатальное действие на течение коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

С начала пандемии на Ямале от новой инфекции скончались 25 человек. Как сообщал «Новый День», 17 июня в округе от коронавируса в один день также умерли сразу три пациента.

Последние несколько дней медики ЯНАО ежедневно фиксируют более 100 новых случаев Covid-19. По состоянию на 20 июня в округе подтверждено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидирует по-прежнему Новый Уренгой, где за сутки заболели 69 человек. Общее число инфицированных увеличилось до 3966.

Новый Уреной, Салехард, Дарья Котова

Новый Уреной, Салехард. Другие новости 19.06.20

На Ямале второй день подряд фиксируется больше сотни больных с Covid-19. / C 1 апреля число безработных на Урале выросло в 3,5 раза (ГРАФИК). / «Полуголый политик», возмутивший ямальских волонтеров, покинул Общественную палату РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»