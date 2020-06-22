Ямальские власти из-за роста числа заболевших Covid-19 вновь продлевают особый режим

Режим самоизоляции на Ямале пролонгирован до 30 июня включительно. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет нам вводить дополнительные послабления. Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений», – прокомментировала глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, напомним, 11 июня продлил «коронавирусные» ограничения до 21 июня. На момент принятия такого решения в округе было зафиксировано 2964 случая коронавируса, летальных исходов было 13. По состоянию на 21 июня на Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось до 4131. Скончались 25 человек.

Все ограничительные требования, действующие в регионе до сегодняшнего дня, сохраняются и они не изменились. Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Жителям округа в возрасте от 65 лет предписано соблюдать режим строгой самоизоляции.

Не снимаются особые ограничения и с Нового Уренгоя, где больше всего заболевших. Взъезд на территорию газовой столицы Ямала для жителей других регионов ограничен. По состоянию на 21 июня в Новом Уренгое коронавирусом с начала пандемии заболели 1251 человек.

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