«Позорный плебисцит»: член избирательной комиссии призвал ямальцев не голосовать за Конституцию

В Надыме член участковой избирательной комиссии Андрей Бабушкин записал видео-обращение к жителям Ямала. Автор ролика призывает ямальцев отказаться от участия в голосовании по поправкам в Конституцию, называя данную процедуру бессмысленной и «даже опасной». Глава окружного избиркома Андрей Гиберт узнал о существовании ролика от корреспондента «Нового Дня».

Видео-ролик Андрей Бабушкин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Автор обращения представился членом участковой избирательной комиссии №514 города Надыма.

«Друзья, коллеги, земляки, хотел бы обратиться к вам и высказать свою позицию по поводу так называемого голосования, назначенного на 1 июля по поправкам в Конституцию. Данная процедура, я считаю, является бессмысленной и даже опасной», – обратился к жителям округа Бабушкин.

Он напоминает, что де-факто все поправки, внесенные в Конституцию, уже действуют. А новый текст уже напечатан и продается в магазинах. «Все это действо с голосованием имеет исключительно декоративную функцию. Но главными героями в этом цирке назначены мы все», – добавил Бабушкин.

Далее автор рассуждает о том, что в период пандемии коронавируса «участие в этом позорном плебисците» опасно и для избирателей, и для тех, кто обеспечивает выборный процесс. Своим коллегам – представителям избирательных участков, Бабушкин посвятил отдельный спич и пост.

«Подхватить коронавирусную инфекцию и принести ее в дом, в свою семью, эта возможность весьма вероятна для вас лично. Для каждого из вас. И не стоит успокаивать себя наличием какой-нибудь маски. Она вряд ли вас спасет. Поэтому подумайте, принимая решение об участии в этом позорнм плебисците. Его результаты уже нарисованы, сама процедура не имеет никакого смысла, а ваше здоровье… это ваше здоровье. Стоит ли это тех жалких подачек, которые вам выделяют за участие? Каждый пусть ответит для себя сам. Я принял свое решение и участвовать в этом не буду. Ни как гражданин, ни как член участковой избирательной комиссии», – отметил Бабушкин.

Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сообщил что не видел ролик Бабушкина.

Глава окружного избиркома признал, что Бабушкин член избирательного участка и привлекается к работе на общественных началах, то есть не получает заработную плату. Г-н Гиберт считает, что поступок Бабушкина – его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с избиркомом. «У нас на территории округа все спокойно», – отметил Андрей Гиберт.

Отметим, в ЯНАО ежедневно растет число больных Covid-19. По состоянию на 23 июня было зафиксировано 4416 инфицированных. Во вторник, 23 июня, президент Владимир Путин во время обращения к россиянам отметил, что в ЯНАО и ХМАО сохраняется сложная ситуация по коронавирусу.

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