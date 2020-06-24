Неизменная цифра: на Ямале от коронавируса ежедневно умирают три человека

На Ямале вновь скончались три человека, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. О летальных исходах 24 июня сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

«В Новоуренгойской больнице скончался мужчина 59 лет, поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. В Ноябрьске мужчина 63 лет, также поступил с тяжелым течением пневмонии, которое усугубил ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых онкология и хроническая сердечная недостаточность. В Муравленко мужчина 56 лет, острая двусторонняя пневмония, течение которой также осложнилось сопутствующим заболеванием», – уточнила Татьяна Бучкова.

Отметим, что ямальские медики не впервые вынуждены сообщать именно о трех умерших. Днем ранее, 23 июня, в больнице Нового Уренгоя от коронавируса скончались двое мужчин в возрасте 42 и 54 года и 75-летняя женщина. А до этого 17 июня в Новом Уренгое скончались два пациента, еще один умер в Салехарде. Через три дня, 20 июня, в Новоуренгойской больнице также умерли три человека. Это мужчина 58 лет и две женщины пенсионного возраста.

Общее число летальных исходов в ЯНАО – 33. Чаще всего Covid-пациенты умирали в больнице Нового Уренгоя. Напомним, в газовой столице Ямала с начала пандемии число заболевших увеличилось до 1553. Это более, чем 50% от общего числа заболевших в населенных пунктах округа.

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