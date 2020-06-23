В Новом Уренгое от Covid-19 в один день вновь умерли сразу три пациента

В больнице Нового Уренгоя от коронавируса скончались три человека. Это двое мужчин в возрасте 42 и 54 года. Также врачи не смогли спасти 75-летнюю женщину. Как сообщает 23 июня глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, все пациенты поступили в больницу с острой пневмонией. Коронавирусная инфекция у них была подтверждена лабораторно.

Самый молодой из умерших – 42-летний мужчина, десять дней был подключен к ИВЛ. Болезнь усугубили хронические заболевания.

С начала пандемии на Ямале от коронавируса скончались 30 человек. Почти все летальные исходы приходятся на Новый Уренгой, который лидирует по росту заболеваемости. В газовой столице Ямала общее число инфицированных – 1473.

Отметим, что ямальские медики не впервые вынуждены сообщать сразу о трех умерших. Так, 17 июня в Новом Уренгое скончались два пациента, один умер в Салехарде. 20 июня в Новоуренгойской больнице умерли сразу три Covid-пациента. Это мужчина 58 лет и две женщины пенсионного возраста.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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