Конституция: федеральные эксперты назвали фейком информацию КПРФ на голосовании в Губкинском

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, ведущий эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод назвал фейком информацию, опубликованную на сайте ямальских коммунистов. Партийцами приводятся доводы, что члена УИК специально «убрали» из комиссии.

«В г. Губкинском на УИК 106 пришла работница УСЗН Малетина М.В. за открепительным удостоверением для голосования. Открепительный ей выдала член УИК от КПРФ Талалуева О.Н., но забыла дать Малетиной М.В. расписаться. На следующий день Малетина М.В. пришла в городской ТИК и расписалась там. 24 июня по телефонному звонку из РоспотребнадзораТалалуеву О.Н. перевели на карантин, т.к. оказывается Малетина М.В. больна вирусом», – сообщается на официальном сайте kprf-yamal.ru

По мнению федерального эксперта, ситуация больше похожа на провокацию. «Информация недостоверная. Во-первых, потому что в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ нет наличия открепительных удостоверений. Как госпожа Талалуева могла его выдавать как член УИК? 21 июня завершился прием заявлений о голосовании по местонахождению и заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом заявляла глава ЦИК неоднократно», – комментирует Александр Брод.

Брод отмечает, что публично озвучивать фамилию человека и его диагноз – это нарушение, но не избирательного права. «На месте жительницы Губкинского, я бы перевел этот в вопрос в юридическую плоскость. Между тем, ямальский Роспотребнадзор выполнил профессионально свою задачу, не допустив распространение коронавируса среди сотрудников участковой избирательной комиссии. Это значит, что все структуры работают качественно в целях безопасности. Мы сделали запрос в Избирательную комиссию ЯНАО, нам подтвердили, что все остальные члены УИК№106 в Губкинском – здоровы и продолжают работать. Между тем, общественные наблюдатели фиксируют, что члены УИК используют средства индивидуальной защиты и не злоупотребляют правилами», – подытожил правозащитник.

Губкинский, Салехард, Дарья Котова

Губкинский, Салехард. Другие новости 26.06.20

Замгубернатора Ямала прокомментировал «коронавирусную» ситуацию в Новом Уренгое. / На Ямале депутат окружного заксобрания заявил, что отказывается от мандата ради новой работы. / Коррупционное дело ямальского энергетика и экс-депутата Пизняка ушло в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»