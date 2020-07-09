Избирком ЯНАО заверил списки кандидатов в депутаты заксобрания от двух партий

Избирком Ямала заверил списки кандидатов в депутаты окружного заксобрания от партий КПРФ и ЛДПР. Коммунисты по одномандатным округам выдвинули семь человек, либерал-демократы -11.

Как сообщал «Новый День», от предстоящей предвыборной кампании отказался действующий депутат заксобрания ЯНАО, заместитель руководителя депутатской фракции ЛДП Иван Вершинин. 33-летний «сокол Жириновского» 11 июня выступил с официальным заявлением и сообщил, что не будет вновь пытаться стать депутатом окружного парламента.

Что касается коммунистов, то депутат заксобрания, глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина идет на выборы и станет номером один в списке по избирательному округу №7 (Ноябрьск).

Избирком ЯНАО будет принимать документы от кандидатов до 18:00 часов 13 июля. Выборы депутатов седьмого созыва заксобрания ЯНАО состоятся 13 сентября 2020 года.

Салехард, Дарья Котова

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