Ямальский депутат заксобрания от фракции ЛДПР заявил, что не пойдет на предстоящие выборы

Заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР заксобрания ЯНАО Иван Вершинин в четверг, 11 июня, заявил о завершении депутатской карьеры.

33-летний «сокол Жириновского» сегодня разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обращение, которое озаглавил так: «Не буду выдвигаться на выборы».

«Принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы в Заксобрание», – добавил г-н Вершинин. Он напомнил, что в 28 лет стал самым молодым депутатом окружного парламента Ямала, но сейчас он готов уступить дорогу другим партийцам. «Я и наша партия – за сменяемость, за то, чтобы во власть приходили новые свежие лица», – так объяснил свое решение Вершинин.

В окружном заксобрании депутат входил в комитет по промышленности, природопользованию и экологии. Также он был заместителем руководителя депутатской фракции ЛДПР.

Напомним, сегодня, 11 июня, депутаты заксобрания ЯНАО шестого созыва, чьи полномочия заканчиваются в 2020 году, утвердили дату предстоящих выборов. Выборы в заксобрание ЯНАО седьмого созыва пройдут 13 сентября.

Салехард, Дарья Котова

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