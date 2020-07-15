На выборы в закосбрание Ямала заявились еще три партии, но повезло не всем

Избирком ЯНАО в среду, 15 июля, принял решение по кандидатам в депутаты ямальского заксобрания от партий «Партия Возрождения России», «Родина» и «Партия Роста».

«Партия Возрождения России» получила отказ. «Комиссия приняла решение об отказе в заверении списка кандидатов», – сообщается на сайте окружного избиркома. «Партия Роста» и «Родина» смогли заверить списки кандидатов в депутаты окружного парламента.

Как сообщал «Новый День», основные партии в числе первых предоставили документы, необходимые для выдвижения своих кандидатов.

В их числе партия «Единая Россия», от которой будет больше всего кандидатов. По одномандатным округам единороссы выдвигают 11 человек, в списках – 55 кандидатов. В избиркоме также отметились представители партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и Коммунистическая партия социальной справедливости.

Ранее комиссия отказала в заверении кандидатов лишь от «Регионального отделения политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Как уточнил «Новому Дню» глава ямальского избиркома Андрей Гиберт, документы, предоставленные данной партийной ячейкой, не соответствуют действующему законодательству.

Таким образом в общей сложности на парламентские ямальские выборы заявились 10 партий. Две из них – партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» и «Партия Возрождения России», предварительный фильтр избиркома не прошли.

Напомним, 13 сентября на Ямале пройдут выборы депутатов окружного заксобрания седьмого созыва.

Салехард, Дарья Котова

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