Более 300 кандидатов выдвинулись на выборах в заксобрание ЯНАО

Десять политических партий и 312 кандидатов заявились на выборы в заксобрание ЯНАО седьмого созыва. Об этом сообщил глава окружного избиркома Андрей Гиберт.

Как сообщал «Новый День», документы о выдвижении кандидатов предоставили 10 партий, но две получили отказ. В числе заявившихся четыре парламентские партии – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия». И шесть непарламентских – «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия Роста», «Яблоко», «Родина», партия «Возрождения России» и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

«По итогам проверки представленных избирательными объединениями документов отказ в заверении получили две партии: партия «Возрождения России» и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», – подтвердил Андрей Гиберт.

По партийным спискам на предстоящие выборы заявились 259 кандидатов. «По одномандатным избирательным округа баллотируется 39 кандидатов от парламентских партий и 14 самовыдвиженцев. Таким образом, на выборах депутатов окружного парламента имеют возможность побороться за мандаты 312 кандидатов», – отметил глава ямальского избиркома.

Самовыдвиженцам и непарламентским партиям в ближайшие дни предстоит собрать подписи избирателей и представить их в избирательную комиссию с другими документами, необходимыми для регистрации кандидата.

Выборы в окружной парламент состоятся 13 сентября текущего года.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 21.07.20

На Ямале местные жители нашли останки мамонта. / На Ямале в государственной гостинице, где размещают VIP-гостей, массово увольняют сотрудников. / Президент Путин наградил стерховода и сенатора от ЯНАО Ермакова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»