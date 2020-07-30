Ямальский губернатор Артюхов в прямом эфире выбирает кандидата на ключевой пост

В правительстве ЯНАО подбирают кандидата на должность руководителя окружного госстройнадзора. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Инстаграм размещает Сторис и рассказывает, как претенденты проходят собеседование. Предыдущий глава службы государственного строительного надзора ЯНАО Павел Кузнецов задержан по громкому коррупционному делу.

Как уточняет пресс-служба губернатора, конкурсная комиссия уже определилась, что в резерв управленческих кадров будут включены три человека – топ-менеджер строительной компании Алексей Сарнавский, заместителем начальника управления регионального государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгения Таран и Александр Чеботарев, который много лет работал на руководщих должностях в сфере строительста АЭС, а сейчас возглавляет строительную фирму. Одного из них Артюхов признает победителем и назначит главой ямальского госстройнадзора.

В своем аккаунте в Инстаграм губернатор рассказывал, какие задания пришлось выполнять соискателям. Выборному процессу он посвятил несколько Сторис. «Кандидаты выполнили выездное задание – оценили качество работ на стройплощадке в Салехарде», – написал Артюхов с места событий. «Только что закончилась публичная дискуссия по теме долевого строительства. Сегодня выбираем лучших для включения в резерв управленческих кадров», – добавил губернатор.

Конкурсный отбор на пост главы ведомства, которое курирует весь строительный рынок ЯНАО, проводится с 1 мая. Заявились 105 кандидатов и 22 регионов России. К оценке кандидатов были привлечены представители строительных компаний и специалисты в области оценки персонала.

Как сообщал Новый День», ямальский госстройнадзор был обезглавлен в феврале текущего года. Теперь уже экс-руководитель ведомства Павел Кузнецов был задержан в рамках так называемого дела «ямальского Росреестра». По версии следствия, Кузнецов был посредником при передаче взятки в особо крупном размере. Деньги – 5 млн рублей, передавались руководителю управления Росреестра по ЯНАО Андрею Кожину и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО Максиму Сартасову, которые были задержаны в числе первых.

Напомним, по делу «ямальского Росреестра» с 5 февраля 2020 года были задержаны более 10 человек. В их числе чиновники и госслужащие, которые подозреваются в получении взяток, а также бизнесмены – взяткодатели.

Громкое уголовное дело началось с представителя окружного кабмина – следователи задержали временно исполняющего обязанности директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева, который до февраля 2019 возглавлял региональный Росреестр, а потом перешел на работу в правительство ЯНАО.

Вторым фигурантом стал глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

Сартасов и Кудрявцев в период с 2016 по 2018 годы через посредников получили взяток на сумму более 6,5 млн рублей. Деньги коррупционеры брали «за совершение действий с объектами недвижимости». Сартасову и Кудрявцеву было предъявлено обвинение по разным частям ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Через сутки, 6 февраля, следователи сообщили о задержании еще одного подозреваемого во взяточничестве – врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина (в феврале 2019 года сменил на посту Кудрявцева). Ему также предъявлено обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Сумма полученной взятки куда скромнее – не менее 120 тыс рублей.

Следующая партия задержанных – семь человек – руководители коммерческих организаций, которым предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Их роль в преступной схеме – взяткодательство и посредничество в передаче взятки.

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