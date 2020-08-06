На Ямале «Партия Роста» ведет в заксобрание омбудсмена, предпринимателей и рабочих

Избирком ЯНАО зарегистрировал список кандидатов в депутаты ямальского заксобрания от партии «Партия Роста». В окружной избирательной комиссии 5 августа уточнили, что регистрацию прошли 24 кандидата из заявленных 25.

«В связи с установлением факта наличия у одного из кандидатов документов, оформленных с нарушением требований законодательства, несмотря на извещение о недостатках Избирательной комиссией автономного округа данного избирательного объединения, этот кандидат был исключен из заверенного списка», – уточнили в избиркоме.

Статус кандидата утратил Петр Слободян, он работает начальником цеха МУП «Паюта».

Самая известная персона в списке «Партии Роста» – Вадим Елизаров. С конца 2018 года ямальский чиновник (ранее возглавлял управление делами правительства ЯНАО, – прим. Ред.) работает уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО.

В списке кандидатов от данной партии не очень много предпринимателей, но достаточно специалистов, нанятых муниципальными и частными структурами. Одни работают в статусе руководителей, другие – рабочие. К примеру, кандидатами в депутаты стали сразу три сотрудника салехардского ООО «Бургер Лофт» – в заксобрание собрались директор и кассиры.

Выборы депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва назначены на 13 сентября. Позднее окружной избирком заявил, что процесс голосования растянется на три дня. Это объясняется пандемией коронавируса.

Салехард, Дарья Котова

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