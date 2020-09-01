Губернатор Ямала объявил о создании новой структуры – регионального дорожного оператора

Власти Ямала намерены создать регионального оператора, который будет отвечать за дороги. Об этом ямальский губернатор Дмитрий Артюхов заявил 1 сентября.

Как сообщал «Новый День», накануне в отставку был отправлен глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Губернатор сегодня официально подтвердил данную информацию и заявил, что ведомство Першикова с работой не справлялось. «К сожалению, пришел к выводу, что у нашего заказчика {дептранс ЯНАО. – прим. Ред.} присутствует определенная лояльность к нашим подрядным организациям. Отсутствует необходимый контроль», – прокомментировал 1 сентября Артюхов.

Он пояснил, что к таким выводам пришел во время своей недавней рабочей поездки по округу.

«К сожалению, это мною констатировано и поэтому принято решение, буквально сегодня. У нас будет новое руководство дорожной отрасли. Наша следующая задача – создать сильное эксплуатирующее подразделение. Текущее содержание требует системной и плановой работы. Это будет наше предприятие, мы его будем развивать, насыщать техникой, создавать сеть филиалов, которые сегодня есть, но они слабые», – объяснил суть нововведения Артюхов.

Как сообщал «Новый День», 2020 год Артюхов объявил на Ямале годом строительства дорог. В дорожную отрасль ЯНАО вкладываются десятки миллиардов рублей. На территории округа запущен ряд дорожных мегапроектов. Только дин из них – строительство трассы Салехард-Надым. За все годы строительства в нее вложили более 60 млрд рублей. Без данной трассы зимой Надым и Салехард связывает только сезонный автозимник.

Салехард, Дарья Котова

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