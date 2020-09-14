«Единая Россия» на Ямале не уступила ни одного мандата оппозиции

Ямальские единороссы одержали безоговорочную победу на выборах в Законодательное Собрание седьмого созыва. Партия власти сохранит в региональном парламенте ЯНАО 18 мандатов.

«По единому избирательному округу электоральные предпочтения распределились следующим образом: «Справедливая Россия» – 6,05%, «ЛДПР» – 15,31%, Партия «Родина» – 0,82%, «Коммунистическая партия социальной справедливости» – 1,5%, КПРФ – 8,83%, Партия Роста – чуть более 1%, «Единая Россия» – 64,64%. Проходной барьер – 5%. Его не смогли преодолеть три политических партии», – озвучил 14 сентября предварительные итоги председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

«Победа «Единой России» не стала сюрпризом, за пять лет партией была проделана большая работа, что позволило ей сохранить свой результат несмотря на падение рейтингов в целом по стране и сложной общественно-экономической ситуации. В этом выборном цикле она взяла на себя роль «партии дел» и избиратель это оценил. Голосовали не столько за партийный бренд, сколько за людей – учителей, врачей и т.д. Они известны среди жителей округа как профессионалы, доверие к ним высокое», – прокомментировал политолог Шамиль Рак.

Источник в ЗакСобрании округа пояснил, за партией власти сохранились все 18 мандатов. «У либерал-демократов раскручивается более интересная картина. С большой долей вероятности мандаты достанутся Александру Голубенко, а место Ивана Вершинина займет Денис Садовников», – прокомментировал собеседник.

Явка на выборах составила – 47,12%. Политолог-эксперт ФоРГО Геннадий Косов отметил, что процесс голосования проходил под серьезным общественным наблюдением. Больше 1700 наблюдателей на 215 участков.

Очевидно, что электоральную активность во всех субъектах «подсушил» коронавирус. «Но где-то ее с использованием административного ресурса нагоняли. Ямал, как видно, никаких манипуляций в этом отношении не допустил. Качественные итоги голосования показывают, что северяне верят только тому, что можно «увидеть и потрогать», то есть практическим результатам. Предъявил результат – получил мандат. А под лозунги красивые проскочить на севере не получается», – подытожил Геннадий Косов.

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