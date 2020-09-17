Ямальские единороссы заменили троих депутатов окружного заксобрания. Список

Избирком ЯНАО в четверг, 17 сентября, принял решение о передачи вакантных депутатских мандатов членов партии «Единая Россия». Свои места в заксобрании ЯНАО седьмого созыва однопартийцам уступили мэр Лабытнанги Марина Трескова, пока еще формально глава Надымского района Леонид Дяченко и секретарь Губкинского отделения партии «ЕР» Тамара Полякова.

Их места в окружном парламенте займут заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Наталья Фиголь, руководитель регионального исполкома «ЕР» Анастасия Казанцева и глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк.

Новый День сообщал, что по итогам прошедших 13 сентября выборов в заксобрание ЯНАО от «Единой России» попадают 18 человек. Это одномандатники Виктор Казарин, Василий Степанов, Алексей Денисов, Сергей Ямкин, Эдуард Яунгад, Игорь Герелишин, Олег Арно, Игорь Игнатов, Надежда Гудкова, Виктор Гордиенко и Светлана Каменская.

По единому избирательному округу победителями были признаны Марина Трескова, Григорий Ледков, Леонид Дяченко, Алексей Ситников, Иван Костогриз, Тамара Полякова и Андрей Нестерук.

Соответственно, после сегодняшнего перераспределения мандатов к 11-ти единороссам одномандатникам от партии власти присоединяются еще семь списочников.

Это пока еще первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников, который скоро уйдет в отставку, а его место займет экс-мэр Муравленко Александр Подорога. Глава Пуровского района Андрей Нестерук, чья отставка с поста мэра – вопрос также уже решенный. Директор государственной авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, замгубернатора Наталья Фиголь, которая, очевидно, также со дня на день покинет ямальский кабмин. Действующий ямальский сенатор Григорий Ледков, экс-мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и руководитель регионального исполкома «ЕР» Анастасия Казанцева.

Напомним, по итогам выборов единороссы набрали 64,64% голосов. Партия власти сохранила в заксобрании ЯНАО 18 мандатов из 22. Первое заседание окружного парламента нового – седьмого созыва, назначено на 24 сентября.

Партию КПРФ будет представлять лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, от ЛДПР в заксобрание попали Денис Садовников и Александр Голубенко. Плюс один справедиливорос – Максим Лазарев.

Салехард, Дарья Котова

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