Экс-мэр Муравленко получил пост в ямальском кабмине

Экс-глава Муравленко Александр Подорога, 17 сентября ушедший в отставку, назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба окружного правительства. Под кураторство вновь назначенного чиновника переходит блок вопросов, связанный со строительством и дорожным хозяйством.

Ранее прогнозировалось, что экс-мэр Муравленко может занять место первого заместителя ямальского губернатора Алексея Ситникова, который победил на недавних выборах депутатов окружного заксобрания.

Отставку Александра Подороги депутаты Муравленко приняли в четверг, 17 сентября. Уже на следующий день он вошел в состав окружного правительства.

Главой города Подорога пробыл 8 лет – с 2012 года. До госслужбы он работал главным инженером управления «Муравленковскспецавтотранс» ОАО «Сибнефть-ННГ», главным инженером, а затем директором в Муравленковской транспортной компании. В 2011 году занял должность заместителя главы администрации города Муравленко по городскому хозяйству, откуда и перешел на должность главы администрации.

Строительный блок в окружном правительстве до недавнего времени курировал Андрей Воронов. Летом текущего года он был командирован в Новый Уренгой, где произошла вспышка коронавируса. А 7 сентября в отставку ушел мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Исполняющим обязанности главы газовой столицы Ямала в этот же день был назначен Воронов, который покинул пост замгубернатора.

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