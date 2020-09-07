Глава Нового Уренгоя ушел в отставку, его место занял заместитель губернатора

В понедельник, 7 сентября, депутаты думы Нового Уренгоя приняли отставку главы города Ивана Костогриза. Градоначальник заявил, что уходит по собственному желанию. Обязанности главы газовой столицы Ямала с сегодняшнего дня исполняет заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

О назначении г-на Воронова официально сообщается на сайте администрации Нового Уренгоя. В пресс-службе губернатора ЯНАО, в свою очередь, подтвердили, что Андрей Воронов уже освобожден от должности заместителя губернатора в связи с переходом на другую работу. До конкурсных процедур на должность главы, Воронов будет исполнять обязанности мэра газовой столицы региона.

Как сообщает источник в правительстве региона, возвращение Воронова в Новый Уренгой обсуждалось давно. После ухода Костогриза это наиболее вероятная кандидатура на пост главы.

«Для Воронова Новый Уренгой – идеальная площадка: он давно живет в городе и практически со времени приезда погружен в вопросы строительства. Напомним, его «вернули» в Новый Уренгой во время пика распространения коронавирусной инфекции – когда стало ясно, что город превращается в основной очаг Ямала. Он возглавил местный оперштаб и смог за короткое время настроить все процессы. В Новом Уренгое стахановскими темпами строится с нуля инфекционный госпиталь, город вернулся к обычной жизни, упорядочены вопросы передвижения вахтовиков», – комментирует источник.

Политолог, директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин считает, что такой тренд, как «испытание коронавирусом», может быть использован главой региона и по отношению к другим руководителям.

«В ходе поездки Дмитрий Артюхов как-то сказал журналистам, что коронавирус бушевал везде одинаково, а вот результаты работы все-таки разные. Кому-то удалось «удержать» свои города и районы, а кто-то не смог. Воронова же бросили на самый взрывоопасный и сложный участок. Он показал себя с хорошей стороны, сделал практически невозможное», – считает Забродин.

Трудовую деятельность на Ямале Андрей Воронов начинал именно в Новом Уренгое в 2005 году. Работал в строительной компании. В 2010 перешел в администрацию города. Начинал с должности начальника отдела капитального строительства, затем был назначен заместителем главы Нового Уренгоя, курирующего сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году был назначен на пост заместителя губернатора ЯНАО – куратора строительной сферы региона.

«Новый День» сообщал, что отставку Костогриза губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал еще в конце августа. Позднее наши инсайдеры сообщили, что теперь уже экс-глава Нового Уренгоя планирует продолжить свою деятельность в статусе депутата законодательного собрания ЯНАО.

Андрей Воронов фактически возглавил Новый Уренгой летом текущего года. А 2 сентября Воронов, еще в статусе заместителя губернатора, создал себе Telegram-канал. Контент, который размещал чиновник, не оставлял сомнений, что он планирует стать мэром Нового Уренгоя. Воронов поздравлял нефтяников с профессиональным праздником, сообщал о жалобах горожан, связанных с началом отопительного сезона, отчитывался о совещаниях, на которых обсуждались важные для газовой столицы Ямала проекты.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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