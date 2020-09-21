Депутат и директор авиакомпании «Ямал» возглавил рейтинг самых крупных землевладельцев России

Депутат-единоросс заксобрания ЯНАО, директор государственной авиакомпании «Ямал» Василий Крюк возглавил рейтинг, в котором Forbes перечислил самых крупных землевладельцев России из числа депутатов и госслужащих.

Исследование издания опубликовано с заголовком «Владельцы земли российской: «короли недвижимости» среди российских госслужащих и депутатов». Василий Крюк стал номером один в списке латифундистов. Он владеет земельными участками общей площадью 372,7 кв метров. «Это больше, чем, например, площадь государства Гренада», – пишет Forbes.

Назначение земель в декларации Крюка не указано. Как и место нахождение недвижимости депутата и госслужащего.

«Новый День» сообщал, что по итогам 2019 года официальный доход г-на Крюка составил 19 млн рублей. В заксобрании седьмого созыва (2020-2025 годы) Василий Корюк продолжит свою депутатскую деятельность. Он получил вакантный мандат от членов партии «Единая Россия», которые были признаны победителями прошедших в сентябре текущего года выборов, но отказались от депутатства.

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