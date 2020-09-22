В проблемном районе ЯНАО объявляют конкурс на нового главу

Во вторник, 22 сентября, объявят конкурс на место главы Тазовского района. Такую информацию «Новому Дню» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В данный момент районом руководит Василий Паршаков.

Предполагается, что конкурс пройдет без шумихи. Потомучто бороться за власть в Тазовском – не лучшая идея: работы и сложностей там много.

«В кулуарах все сомневаются, что на конкурс заявится хотя бы трое желающих. В районе невозможно найти даже технических кандидатов, так как бороться за такое неоднозначное хозяйство никто не хочет. Сейчас главная головная боль у руководства района – ситуация в Газ-Сале, а также жилищное строительство в национальных поселках Антипаюте и Гыде – это пороховая бочка. Ясно, что губернатор никому спуску не даст, несмотря на удаленность территории и другие отговорки», – рассказал собеседник.

Поговаривают, что губернатор по итогам визита в район в целом остался доволен результатами работы. Кроме того, Паршаков наладил диалог с промышленниками, разрабатывающими Гыдан. И это может стать неплохим заделом на будущее для всего района.

«Это традиционный способ выживания некрупных северных муниципалитетов, где идет добыча. Профильные классы школ, ледовые корты и поддержка детских хоккейных команд – зачастую такие дорогостоящие проекты реализуются именно за счет добывающих компаний. Паршаков умеет договариваться», – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в 2020 году было принято решение о преобразовании Тазовского района в муниципальный округ. По итогам конкурса, который будет объявлен сегодня, избирается глава нового муниципального образования.

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