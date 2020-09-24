В Надымском районе объявят конкурс на должность главы, он пройдет без Дяченко

На заседании думы Надымского района в четверг, 24 сентября, будет объявлен конкурс на должность главы муниципалитета. Действующий глава Леонид Дяченко находится в длительном, нехарактерном для главы муниципалитета отпуске.

Инсайдеры утверждают, что на работу он не выйдет – собирается на пенсию. На заседании думы будет присутствовать исполняющий обязанности главы района Дмитрий Жаромских.

«Конкурс, вероятно, будет не простым. С приездом Жаромских многие задумались о предстоящей смене власти и начали оценивать свои силы, готовиться. Будут конечно и технические кандидаты. Но вступят в борьбу и реальные соперники», – поделился собеседник.

Между тем, Жаромских при поддержке губернатора и окружного правительства знакомится с делами в районе и не планирует сдавать позиций.

«Он ведет себя в районе как хозяин. Несмотря на то, что пока демонстрирует демократичный стиль управления, все понимают, должность замглавы – назначение формальное. Вскоре Жаромских будет руководить районом», – отметил источник в местной администрации.

Напомним, в апреле 2020 года было принято решение о преобразовании Надымского района в муниципальный округ. По итогам конкурса, который будет объявлен сегодня, избирается глава нового муниципального образования.

Экс-депутат заксобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских, 26 июня добровольно сложивший с себя депутатские полномочия, уже в июле занял пост первого заместителя администрации Надымского района.

Надымский район, Дарья Котова

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