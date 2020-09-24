Депутаты ямальского заксобрания провели первое заседание и выбрали спикера

Депутаты заксобрания ЯНАО седьмого созыва в четверг, 24 сентября, собрались на свое первое заседание. Тайным голосованием спикером регионального парламента избран Сергей Ямкин.

Заксобрание ЯНАО состоит из 22 депутатов. На первое заседание пришли не все вновь избранные депутаты: сегодня их было 19.

Место спикера, пока не был рассмотрен вопрос об избрании председателя, временно занял директор авиакомпании «Ямал», самый крупный землевладелец России из числа депутатов и госслужащих Василий Крюк.

Спикера заксобрания депутаты выбирали тайным голосованием. Была предложена только одна кандидатура – Сергея Ямкина, который возглавлял и работу заксобрания шестого созыва. Василий Крюк отметил, что спикер Ямкин всегда проявлял лояльность ко всем политическим партиям и ко всем депутатам.

Перед началом голосования г-н Ямкин взял слово. Он волновался, что было заметно. И отметил, что «имеет четкое представление о том, чем будет заниматься депутатский состав в ближайшие годы».

По итогам голосования за кандидатуру Сергея Ямкина проголосовали все 19 депутатов. После объявления итогов голосования г-н Ямкин пересел на место спикера.

На первом своем заседании депутаты также определились с количесвом комитетов, их будет пять. Как сообщал «Новый День», из 22 депутатов нового созыва 18 – единороссы. 11 избранных 13 сентября депутатов работали в парламенте ЯНАО шестого созыва. Созданы четыре фракции от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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