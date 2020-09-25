Экс-депутат Госдумы стал сенатором от Ямала

Сенатором от законодательного собрания ЯНАО стал экс-депутат Госдумы Григорий Ледков. Его кандидатуру 24 сентября поддержали депутаты окружного парламента седьмого созыва.

Это ожидаемое решение, которое на днях было принято на заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

Ледков в Совфеде сменит Александра Ермакова, который больше знаменит тем, что организовал полет президена Владимира Путина со стрехами.

Григорий Ледков был депутатом Госдумы РФ шестого и седьмого созывов. «Будучи депутатом седьмого созыва, занимал должность зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей. Является президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям», – напомнили в заксобрании ЯНАО. Недавно г-н Ледков досрочно отказался от мандата депутата Госдумы РФ.

Салехард, Дарья Котова

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