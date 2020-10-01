В газовой столице Ямала на место мэра претендуют три кандидата, но победитель известен

В Новом Уренгое конкурсная комиссия завершила прием документов от кандидатов на пост главы города. Зарегистрированы три кандидата.

Как сообщили в мэрии Нового Уренгоя, документы подали замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов, который курирует в мэрии Надымского района кадровые вопросы, главный инженер ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский. Третий претендент – первый заместитель главы администрации города Новый Уренгой Андрей Воронов.

«Новый День» сообщал, что Андрей Воронов еще в статусе заместителя губернатора ЯНАО прибыл в Новый Уренгой в июне текущего года. Тогда в городе сложилась серьезная ситуация из-за вспышки коронавирусной инфекции. С тех пор Воронов фактически стал главой. После официальной отставки мэра-долгожителя Ивана Костогриза в сентябре 2020 года, который руководил газовой столицей ЯНАО с 2007 года, Воронов официально начал исполнять обязанности градоночальника. Г-н Воронов даже завел Telegram-канал, в котором обсуждает городские вопросы и отчитывается о проделанной им работе.

Официально глава города избирается депутатами городской думы из числа кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией. В ее состав вошли шесть человек, половина из которых назначены решением гордумы, другая половина – губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 5 октября 2020 года. Сам конкурс будет проходить в два этапа.

«На первом этапе будут рассмотрены документы, представленные претендентами, и принято решение о допуске или об отказе участия претендентов во втором этапе конкурса. На втором этапе путем индивидуального собеседования оцениваются профессиональные и личностные качества претендентов. По итогам конкурса комиссия представит на рассмотрение городской думе не менее двух кандидатов, претендующих на должность главы Нового Уренгоя», – прокомментировали в мэрии города.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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