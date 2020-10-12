Главой Муравленко избрана куратор соцполитики Елена Молдован

Главой города Муравленко в понедельник, 12 октября, избрана Елена Молдован. До этого момента она занимала в мэрии пост заместителя главы по социальной политике.

Место главы города стало вакантным в сентябре, когда в отставку ради повышения ушел Александр Подорога. 17 сентября он занял пост заместителя губернатора ЯНАО. Под кураторство вновь назначенного чиновника в окружном кабмине перешел блок вопросов, связанный со строительством и дорожным хозяйством.

В Муравленко был объявлен конкурс, на который заявились восемь человек. В городской мэрии уточнили, что конкурсантом стал руководитель окружного фонда «Технопарк Ямал» Андрей Шабан.

Также на пост главы претендовали действующие чиновники и депутаты: заместитель начальника управления муниципального имущества администрации города Булат Акмалов, менеджер НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко» Максим Елисеев, заместитель главы города по социальной политике Елена Молдован, начальник управления культуры и молодежной политики горадминистрации Наталья Тягунова, действующие депутаты гордумы Марат Фазлетдинов и Максим Заболотских, Роман Нилов, работавший в городском парламенте шестого созыва.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования проходит в два этапа, один из которых – индивидуальное собеседование с конкурсантами. Сегодня, 12 октября, после заседания конкурсной комиссии, депутаты городской думы единогласно утвердили избранного кандидата на замещение должности главы города. За Елену Молдован были отданы все голоса. К выполнению своих обязанностей вновь избранный мэр Муравленко приступила сегодня.

Елене Молдован 47 лет. Пост замглавы Муравленко по соцполитике она занимала с 2010 года.

Муравленко, Дарья Котова

Муравленко. Другие новости 12.10.20

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