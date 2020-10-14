Ямальский сенатор Ледков определился, чем займется в Совфеде

Экс-депутат Госдумы РФ Григорий Ледков официально получил пост сенатора от законодательного собрания ЯНАО. На сайте Совфеда фамилия Ледкова появилась в списке действующих сенаторов.

Уточняется, что представитель Ямала стал членом комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

51-летний политик в сентября 2020 года был избран депутатом заксобрания ЯНАО седьмого созыва. В этот момент он был и действующим депутатом Госдумы РФ, но вскоре досрочно сложил с себя депутатские полномочия. 24 сентября парламент Ямала проголосовал за то, чтобы Григорий Ледков стал сенатором.

Ледков в Совфеде сменил Александра Ермакова, который больше знаменит тем, что организовал полет президена Владимира Путина со стрехами.

Григорий Ледков был депутатом Госдумы РФ шестого и седьмого созывов.

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