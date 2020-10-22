На Ямале экс-чиновник из окружного правительства возглавил Пуровский район

Главой Пуровского района в четверг, 22 октября, официально избран Антон Колодин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты районной думы.

Антон Колодин до июня 2020 года занимал пост заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Летом он стал заместителем главы Пуровского района, а чуть позднее – и.о. главы района. Его предшественник – Андрей Нестерук, в сентябре официально отказался от поста мэра, став депутатом законодательного собрания ЯНАО.

«Приложу максимум сил, чтобы оправдать оказанное сегодня доверие на благо земляков, воплотить в жизнь их надежды», – прокомментировал свое назначение Антон Колодин.

О том, что именно Колодин возглавит территорию, было понятно еще в июне. Конкурсная комиссия в качестве кандидатов на пост мэра одобрила двух кандидатов: Колодина и Владимира Поколюкина.

Как сообщал «Новый День», в администрации Пуровского района в 2020 году наметился управленческий кризис. Инсайдеры сообщали о возможной отставке некоторых чиновников, в их числе – первый заместитель главы района Нонна Фамбулова. В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания». Работы в мэрии в этом году лишился заместитель главы Пуровского района Геннадий Куправа.

Пуровский район, Дарья Котова

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