Губернатор Артюхов выйдет в эфир в соцсетях, прошлый стрим запомнился «прорывными штуками»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал свой очередной эфир. С северянами в режиме онлайн глава округа встретится 19 ноября в 19 часов. На вопросы ямальцев губернатор будет отвечать в своем аккаунте в Инстаграм.

На этот раз Артюхов – опытный стример, обозначил тему эфира: о развитии округа, о ситуации с коронавирусом, о поддержке жителей.

Такие встречи в соцсетях Артюхов проводит традиционно раз в год. Итоговый эфир 2019 года транслировался в социальных сетях Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники». Почти 2,5 часа губернатор отвечал на вопросы, которых было более 3,7 тысяч.

Артюхов объявил тогда о новых мерах социальной поддержки. Самым громким стало заявление об отмене накопительной системы формирования северного коэффициента для представителей бюджетной сферы.

Традиционно много вопросов было связано со сферами транспорта, строительства, переселения северян из аварийных «деревяшек».

Артюхов тогда повторил свои планы: в ближайшие пять лет на Ямале будет расселён 1 млн квадратных метров. Это в 4 раза больше обязательств округа в рамках нацпроекта. Переехать в новые квартиры смогут не менее 20 тысяч семей.

Политолог Станислав Дейнеко по итогам эфира Артюхова заявил, что самым важным заявлением главы округа стал анонс новой системы начисления «северных» коэффициентов бюджетникам. Эксперт назвал это «прорывной штукой».

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