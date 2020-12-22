На Ямале установили обязательные «часы тишины»

Губернатор Дмитрий Артюхов ввел на Ямале «часы тишины». Глава региона утвердил поправки в региональный закон «Об административных нарушениях».

С 1 января 2021 года в ЯНАО будет запрещено проводить шумные работы и другими способами нарушать тишину в будни в будни с 22:00 до 08:00, в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00. Кроме того, вводятся дневные «часы тишины» с 13:00 до 15:00 каждый день.

За нарушение тишины предусмотрены штрафы. Граждане заплатят от 1 до 3,5 тыс рублей, хотя могут отделаться и предупреждением, которое предусмотрено данной нормой. Штраф для должностных лиц за нарушение «часов тишины» – от 5 до 15 тыс рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тыс рублей.

Как писал «Новый День», разработать в регионе закон «О тишине» поручил «Единой России» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями округа 19 ноября. В ходе опроса жителей округа ямальцы поддержали идею установить запрет на шумные работы. При этом, одним из предложений было установить три часа обязательной тишины днем – с 12 до 15 часов.

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