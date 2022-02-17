Депутаты Ямала разрешили спецтехнике шуметь ночью и ограничили время для ремонта в квартирах

Депутаты Заксобрания Ямала одобрили новые правила соблюдения тишины и покоя граждан в регионе. Они приняли специализированный закон и поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Главные поправки: ещё более ограничивается время для проведения ремонтных работ, причём разрешённый период для ремонта будет разным для новостроек и более старых домов. Кроме того, разрешается шум в ночное время во время работ по благоустройству, то есть коммунальной технике шуметь ночью будет по-прежнему можно. Такие правила в четверг, 17 февраля, приняли депутаты в рамках очередного заседания.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало, какие именно ограничения водятся. В новостройках (таким дом считается от даты ввода до 6 месяцев с даты постановки на кадастровый учёт) правила чуть мягче. Тут можно будет делать ремонт в будние дни с 9 утра до 9 вечера. И в выходные – с 10 утра до 8 вечера. Днём в обед всё также шуметь нельзя.

В более старых домах (такими считаются все после истечение 6 месяцев с даты постановки на кадастровый учёт) придётся ещё сократить время ремонта. Тут можно будет сверлить только с 10 утра до 9 вечера в будни. И с 11 утра до 8 вечера в выходные дни. И дневной запрет также в силе.

Остаётся общий запрет на шум: в будние дни это период с 22 часов до 8 часов утра. В выходные – с 22 часов до 10 часов утра. Шуметь нельзя и в период дневного сна с 13 до 15 часов.

Исключения. Наказывать за шум не будут в случае ЧС, аварий, если проводятся работы, связанные с ЖКХ, а также работы по благоустройству, в том числе и по уборке городов и посёлков. То есть от шума спецтехники ночью этот закон жителей ЯНАО не спасёт.

Также обновлён абзац в региональном КоАП, который посвящён наказанию за нарушение правил тишины и покоя. Речь идёт о штрафах, которые будут платить граждане и предприятия за нарушение запретов. Так, граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 2,5 тыс. рублей (как и раньше), должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей (тут чуть меньше, чем раньше), юрлиц – от 50 до 150 тыс. рублей (также смягчили наказание).

Салехард, Юлия Фролова

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