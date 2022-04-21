Депутаты Ямала приняли закон о тишине

Депутаты Заксобрания Ямала в окончательном чтении приняли закон о тишине и покое граждан. Также они внесли правки в региональный КоАП, которые предусматривают ответственность за нарушение правил тишины и покоя граждан.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало, какие шумы будут под запретом и в какое время. Так, действует общий запрет на шум: в будние дни это период с 22 часов до 8 часов утра. В выходные – с 22 часов до 10 часов утра. Шуметь нельзя и в период дневного сна с 13 до 15 часов. Нельзя кричать, петь, играть на инструментах, громко смотреть тв и слушать музыку, включать громкоговорители, пускать салюты.

Для ремонтных работ прописаны отдельные правила, в новостройках и в более старых домах они отличаются.

В новом законе есть исключения. Наказывать за шум не будут в случае ЧС, аварий, если проводятся работы, связанные с ЖКХ, а также работы по благоустройству, в том числе и по уборке городов и посёлков. То есть спецтехника по-прежнему сможет работать по ночам.

Салехард, Юлия Фролова

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