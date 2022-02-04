Депутаты запретят ямальцам делать ремонт до 10 вечера

Депутаты Ямала предлагают ещё больше ограничить время, в которое можно будут делать ремонт в жилых домах. Соответствующие правила закрепили в новом законопроекте «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

Авторы законопроекта пишут, что шум от ремонтных работ причиняет гражданам большие неудобства, чем другие виды шума. Например, чем пение, грохочущая музыка под окнами или салюты. Поэтому для этого вида шума правила более строгие.

Новый закон о тишине в ЯНАО содержит всего несколько пунктов. Первый – территории, на которые он распространяется. Это больницы, санатории, гостиницы, жилые дома, детские площадки, места отдыха в жилых комплексах.

Второй – это время действия ограничений. Тут следует напомнить, что в регионе уже действует наказание для тех, кто шумит в ночное время и во время дневного сна пенсионеров и детей. Оно закреплено не в отдельном законе, а региональном кодексе об административных правонарушениях. Нельзя кричать, петь, играть на инструментах, громко смотреть тв и слушать музыку, включать громкоговорители, пускать салюты, делать ремонт, а также разгрузку и погрузку товаров.

Сейчас запрет действует по будням с 22:00 до 08:00 часов следующего дня и с 22:00 до 10:00 часов следующего дня в выходные. С 13:00 до 15:00 нельзя шуметь в любые дни.

Новый закон сохраняет эти правила и вводит дополнительные ограничения для ремонтных работ. Причём различные для различных домов.

В новостройках (таким дом считается от даты ввода до 6 месяцев с даты постановки на кадастровый учёт) правила чуть мягче. Тут можно будет делать ремонт в будние дни с 9 утра до 9 вечера. И в выходные – с 10 утра до 8 вечера. Днём в обед всё также шуметь нельзя.

В более старых домах (такими считаются все после истечение 6 месяцев с даты постановки на кадастровый учёт) придётся ещё сократить время ремонта. Тут можно будет сверлить только с 10 утра до 9 вечера в будни. И с 11 утра до 8 вечера в выходные дни. И дневной запрет также в силе.

В новом законе есть исключения. Это третий пункт. Наказывать за шум не будут в случае ЧС, аварий, если проводятся работы, связанные с ЖКХ, а также работы по благоустройству, в том числе и по уборке городов и посёлков. То есть от шума спецтехники ночью этот закон жителей ЯНАО не спасёт.

Вместе с принятием нового закона о тишине меняются и формулировки регионального КоАП, в котором предусмотрена ответственность за нарушение новых правил.

Так, граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 2,5 тыс. рублей (как и раньше), должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей (тут чуть меньше, чем раньше), юрлиц – от 50 до 150 тыс. рублей (также смягчили наказание).

Пока что это лишь законопроекты. Чтобы они вступили в силу, их должны одобрить депутаты.

Аналогичные законы сейчас принимаются во многих регионах, в том числе, например, в соседней Тюменской области.

Салехард, Юлия Фролова

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