На Ямале суд оставил без изменений приговор экс вице-спикеру думы Салехарда, осужденному за взяточничество

Бывшему главному инженеру АО «Салехардэнерго», экс-депутату городской думы столицы ЯНАО Александру Пизняку не удалось оспорить обвинительный приговор суда по делу о получении взятки. Апелляционная инстанция оставила приговор городского суда без изменений, сообщили в пятницу, 12 февраля, в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Бывший вице-спикер городской думы Салехарда, депутат от «Единой России» Александр Пизняк был осужден за взяточничество 10 ноября 2020 года на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 3,8 млн рублей. В 2019 году главный инженер АО «Салехардэнерго» Александр Пизняк через посредника предложил руководителю коммерческого предприятия, с которым у АО был заключен договор на ремонт газотурбинного двигателя, дать взятку в 3,8 млн рублей. За эти деньги главный инженер обещал поспособствовать в беспрепятственном выполнении ремонтных работ, своевременном подписании акта приемки выполненных работ и в полной своевременной оплате по договору.

Получив согласие, в октябре 2019 года осужденный, который на тот момент был исполняющим обязанности руководителя, утвердил акт о проведении пуско-наладочных работ, испытаний и допуска оборудования к промышленной эксплуатации, акт сдачи-приемки выполненных работ, тем самым ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком. После получения полной оплаты по договору (более 80 млн. рублей), руководитель организации-подрядчика передал через посредника Пизняку взятку в размере 3 млн. 800 тыс. рублей.

Преступление было выявлено и оперативно сопровождалось во время следствия сотрудниками УМВД России по ЯНАО и РУ ФСБ по Тюменской области. Уголовные дела против руководителя компании-подрядчика, давшего взятку, и посредника были прекращены. Оба обратились в правоохранительные органы с явкой с повинной и активно участвовали в раскрытии преступления.

Как писал «Новый День», ранее начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Салехарда Артур Абдулмеджидов получил выговор за то, что поручился за Александра Пизняка. Письменное поручительство было предоставлено в суд, чтобы освободить обвиняемого из-под стражи.

Салехард, Юрий Хромов

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