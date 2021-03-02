Обвиняемые в коррупции ямальские чиновники попались на еще более крупной взятке

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела о взяточничестве против чиновников администрации поселка Пурпе, которых уже обвиняют в коррупции. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия по делу о получении взятки заместителем главы и начальником отдела администрации поселка Пурпе сотрудники СК установили еще один случай коррупции на муниципальных закупках. По версии следствия, в 2019-2020 годах заместитель главы и начальник отдела администрации поселка Пурпе получили от лица, действующего в интересах одного из ООО, взятки в сумме более 1,7 млн рублей. За эти деньги чиновники должны были помочь фирме в заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Против должностных лиц возбуждены уголовные дела о получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Лицо, давшее взятки, привлечено к уголовной ответственности за дачу взятки в крупном и особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ и ч. 5 ст.291 УК РФ). В отношении фигурантов уголовных дел избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества.

Как писал «Новый День», ранее против этих чиновников уже были возбуждены уголовные дела о взяточничестве. По версии следствия, в июле 2020 года генеральный директор ООО «Ямалремонт» передал им взятку в размере 360 тысяч рублей заместителю главы и начальнику отдела администрации поселка Пурпе. За взятку чиновники должны были обеспечить победу «Ямалремонта» в электронном аукционе на выполнение работ по нанесению дорожной разметки дорогах поселка Пурпе. В последующем чиновники должны были обеспечить беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их оплату.

Салехард, Юрий Хромов

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