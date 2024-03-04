На Ямале осудили бывших управленцев посёлка Пурпе за взятки

Два бывших управленца посёлка Пурпе осуждены за получение взяток от подрядчиков. Экс-заместитель главы посёлка Станислав Фёдоров и начальник юротдела Олег Николаев договорились получать «откаты» от коммерсантов. Заместитель главы находил потенциальных подрядчиков, а г-н Николаев готовил документы и обеспечивал им победу в аукционах. Станислав Фёдоров во всём признался во время следствия, его наказание будет условным. А вот Николаев отрицал свою вину. Его отправили в колонию на 8,5 лет. В схеме участвовал также посредник – инженер муниципального предприятия. Он должен был контролировать ход работ и закрывать глаза на недостатки, а также получать часть взяток.

Подробности – в материале агентства «Новый День».

Задержание чиновников

Следователи сообщили о задержании двух чиновников из Пурпе в 2021 году. Сами преступления были совершены в 2019-2020 годах. Тогда посёлок Пурпе был самостоятельной административной единицей и входил в состав Пуровского района. В начале 2021 года стартовала процедура присоединения посёлка к городу Губкинскому. С апреля 2021 года посёлок является частью города.

Получение взяток

Суд выяснил, что Станислав Фёдоров и Олег Николаев получили взятки от подрядчиков трёх объектов.

Первый эпизод – это благоустройство монумента славы в посёлке Пурпе. Его делала компания «Арктические строительные технологии». Сумма контракта – около 2,5 млн рублей. Фёдоров и Николаев получили от зама гендиректора компании г-на Османова 240 тыс. рублей. То есть около 10%.

Второй эпизод получения взятки связан с нанесением разметки на дорогах посёлка Пурпе. Подрядчик – фирма «Ямалремонт» (гендиректор и взяткодатель – Гафиятуллин). Сумма контракта составила 1,3 млн рублей. При этом взятка составила 300 тыс. рублей.

В этом случае начальник юротдела г-н Николаев не просто помог выиграть компании «Ямалремонт» аукцион – он ещё и сам заполнил заявку, сам её подал и сам участвовал в торгах, сидя у себя дома. В суде он заявил, что всё это делала его супруга, которая находилась в декрете, чтобы бескорыстно помочь фирме, которая хотела получить госконтракт. Однако суд не поверил.

Согласно данных суда и следствия, в этой преступной схеме участие принимали не только г-да Фёдоров и Николаев, но и ведущий инженер по дорожной деятельности управления муниципального хозяйства Хипиев. Он в ходе расследования тоже дал признательные показания, однако позднее сбежал. Он находится в международном розыске.

Дома у Николаева силовики нашли компьютер с документами «Ямалремонт» – они остались после того как чиновник сам подготовил заявку для коммерсантов.

Третий эпизод – это взятка от подрядчика ремонта проезда у школы в посёлке Пурпе.

Для выполнения работ Фёдоров снова пригласил компанию бизнесмена Османова – «Арктические строительные технологии». Фирма не имела необходимых допусков, поэтому коммерсанты нашли другого подрядчика, а сами с помощью Николаева и Фёдорова стали работать на субподрядке.

Сумма контракта – 13,3 млн рублей. Сумма взятки – 1,2 млн рублей.

В этой схеме посредник – ведущий инженер муниципального учреждения Хипиев – также участвовал.

Приговор

Суд по делу Фёдорова завершился ещё в 2022 году. Ему назначили наказание – 3 года условно со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать государственные и муниципальные должности.

Николаева взяли под стражу в зале суда в октябре 2023 года. Суд решил отправить его в колонию на 8,5 лет, а также оштрафовать на 2,5 млн рублей. Ему также запрещено занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой, в течение 5 лет.

Губкинский, Наталья Ефремова

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