Главный юрист Ямала попробует себя на выборах. И уже начал с праймериз

Глава ямальского регионального отделения «Ассоциации юристов России», председатель местного отделения сторонников «ЕР» Дмитрий Погорелый собирается участвовать в выборах кандидатов Государственной думы РФ.

Первый этап – прохождение через процедуру праймериз «Единой России». Документы для участия в ней кандидат лично принес в оргкомитет Ямало-Ненецкого отделения «Единой России».

Как пояснил Дмитрий Погорелый, для него это первая практика участия в политической предвыборной гонке: «Свое участие в предварительном голосовании «Единой России» я вижу, как проверку, тест на профпригодность. Если моя ежедневная текущая и общественная работа приносит реальную пользу, голосование это покажет.

Но все же, главная цель всего выборного процесса, в котором я готов принять участие – сохранение и приумножение северных льгот, улучшение качества жизни жителей арктических регионов страны».

Напомним, выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля 2021 года включительно. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Традиционное очное голосование на Ямале пройдет 30 мая 2021 года.

Экспертное сообщество оценило как весьма хорошие шансы на успех кандидата Погорелого.

«Тут есть несколько нюансов. Во-первых, сейчас очевидно идет смена поколений в корпусе депутатов Государственной думы. Есть запрос на молодых и перспективных и желательно, на людей готовых очень много и эффективно работать на стезе законотворчества, нужны опытные и при этом молодые в интеллектуальном плане юристы. Во-вторых, в самом регионе очевидно не достает сильных политических фигур, но без исключительно промышленного или административного бэкграунда, но готовых работать именно как законодатель», – прокомментировал происходящее «Новому Дню» директор Фонда «Региональная политика» политолог Евгений Забродин.

По мнению эксперта, не менее важным моментом для успешной карьеры Погорелого выглядит его привлекательность для электората. «Его образ умного, компетентного и интеллигентного человека, который, будучи депутатом, будет понимать, как правильно использовать весь набор инструментов законодателя, будет выгодно контрастировать с возможными конкурентами, не всегда имеющими опыт использования этих инструментов. Так что здесь на лицо сочетание нескольких преимуществ: возраст, компетентность и притягательность для электората», – отметил г-н Забродин.

Салехард, Елена Васильева

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