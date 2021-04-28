Вице-губернатор Ямала Ирина Соколова пошла на праймериз «Единой России»

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова подала документы на участие праймериз. Об этом сегодня сообщили представители регионального отделения «Единой России» на Ямале.

Чиновница так объяснила свое решение: пройти через процедуру предварительного голосования – это еще одна возможность для власти услышать население и получить обратную связь.

«Предварительное голосование партии «Единая Россия» – это, в первую очередь, хорошая диалоговая площадка, даже если сегодня эта площадка – онлайн. Ямальцы генерируют интересные и нужные идеи. Например, наш партийный проект «Забота» был не только хорошо встречен ямальцами, его взяли на вооружение многие российские регионы», – отметила Ирина Соколова.

По мнению регионального политолога Шамиля Рака, участие представителя высших эшелонов власти региона продиктовано политическим трендом. «Очевидно, что Тюменскую областную думу ждет ротация кадров. Новым лицам необходима поддержка в период избирательной кампании. Ирина Соколова пока единственный политик, которому под силу выстроить стратегию распределения мандатов еще перед 19 сентября. По прогнозу, в «тюменской матрешке» назревает борьба за влияние и заход в топовые комитеты. Влиятельные игроки, такие как вице-губернатор Ямала, традиционно участвуют в кампании исключительно для этой цели. Реальная заявка как претендента на мандат маловероятна», – пояснил политолог в беседе с «Новым Днем».

Напомним, выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало 15 марта. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Голосование будет организовано по максимально открытой модели. Его итоги подведут 1 июня. Списки кандидатов «Единой России» утвердит съезд партии.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 28.04.21

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