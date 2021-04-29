Ямальского федерального судью – фигуранта дела об оружии, освободили и уволили по собственному

Федерального судью Алишера Раенгулова, подозреваемого в незаконном изготовлении и ремонте оружия вместе с группой лиц, освободили под обязательство о явке. Как пишут СМИ, теоретически он свободен в передвижениях, так как подписку о невыезде не давал.

Как стало известно, в Салехардском суде он больше не работает. Заявление о прекращении его полномочий удовлетворила квалифицированная коллегия судей ЯНАО. Решением коллегии его полномочия прекращаются только завтра – 30 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, Алишера Раенгулова, сына высокопоставленного в прошлом ямальского чиновника Булата Раенгулова, задержали 27 апреля сотрудники ФСБ. Его заподозрили в переделке оружия и даже в организации подпольного стрелкового клуба. Официальных комментариев от СКР и прокуратуры пока нет.

Салехард, Марина Дремова

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