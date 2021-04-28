Задержанного в Салехарде федерального судью подозревают в незаконном изготовлении оружия

В Салехарде сотрудники ФСБ задержали федерального судью Алишера Раенгулова. Сотрудника Салехардского городского суда подозревают в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия в составе группы лиц (ч. 2 ст. 223 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы), – сообщают СМИ, ссылаясь на источники в СКР и окружном суде. Официальных комментариев пока нет.

По версии следствия, Алишер Раенгулов мог быть причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, члены которого якобы заказывали через интернет легальное оружие, а затем его переделывали в боевое. «В Салехарде «золотая молодежь», богатые детки-бездельники высокопоставленных родителей, еще не нюхавшие жизни, увлеклись тем, что создали стрелковый клуб, под эгидой которого стали приобретать в разных регионах России боевое оружие и переделывать в боевое гражданское», – пишет телеграмм – канал Наше ЛукоМоорьЕ.

Алишер Раенгулов начал карьеру в городском суде Салехарда в 2003 году, заняв должность помощника судьи. В 2018 году был назначен на пост федерального судьи Салехардского горсуда сроком на шесть лет. Рассматривал гражданские и административные дела.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 28.04.21

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