Ямальского судью осудили за выплавку пуль и переделку оружия

Суд ЯНАО вынес апелляционный приговор в отношении бывшего судьи суда Салехарда Алишера Раенгулова и его брата Тимура Раенгулова. Последний руководил медцентром «МедЭксперт». Их обвинили в незаконном изготовлении и ношении оружия. Как полагало следствие, Раенгуловы заказывали охолощенное оружие и запчасти для оружия и переделывали пистолеты в боевые. Апелляция назначила Алишеру Раенгулову четыре года в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей. Тимуру Раенгулову назначили три с половиной года в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей.

Приговор есть в распоряжении агентства «Новый День».

Согласно материалам дела, списанное охолощенное оружие приобретал и получал почтовыми отправлениями Тимур Раенгулов. Также он покупал различные части оружия – кожух-затвор, рамка, стволы, магазины, боек с пружиной, выбрасыватель с пружиной, шток с пружиной и другие. Во время обыска дома у Тимура Раенгулова нашли восстановленный пистолет системы «Глок».

В уголовном деле фигурирует место, где отстреливали восстановленное оружие – это участок вдоль дороги Салехард – Аксарка. Там обнаружили гильзы и мебельные щиты с отверстиями.

Алишер Раенгулов, согласно материалам расследования, занимался переделкой оружия. У него нашли пистолеты «Beretta», «Макарова», «Sigsauer Р226 СХ», Ярыгина, ТТ, глушитель. В гараже у судьи нашли устройства для изготовления пуль и электроприбор для выплавки свинца. И сами пули и гильзы.

Как писал «Коммерсант», судья Раенгулов в свободное время увлекался стрельбой, занимался в подпольном стрелковом клубе.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

На фото – Тимур Раенгулов. Один из осужденных

Салехард, Наталья Ефремова

