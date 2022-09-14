Квалифколлегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ямальского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи из Салехарда. Речь идёт об Алишере Раенгулове. Заседание ВККС состоится 20 сентября 2022 года, сообщается на сайте коллегии.

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Раенгулова Алишера Булатовича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223, ч.1 ст. 223, ч. 2 ст. 222 УК РФ», – говорится в анонсе повестки ВККС.

Г-на Раенгулова могут привлечь к ответственности за незаконное изготовление оружия. Как писал год назад «Коммерсант», судья в свободное время увлекался стрельбой, занимался в подпольном стрелковом клубе. По версии следствия, сообщало издание, Алишер Раенгулов и другие члены клуба якобы заказывали через интернет легальное оружие, а затем его переделывали в боевое. Именно эти обстоятельства могут лечь в основу уголовного дела.

Ещё год назад следствие обратилось с ходатайством о снятии с Алишера Раенгулова неприкосновенности. Вопрос рассматривался долго из-за особого статуса судей в РФ.

Известно, что нарушения в деятельности судьи из Салехарда выявили сотрудники ФСБ. Как стало известно агентству «Новый День» от собеседника в силовых структурах, сам г-н Раенгулов не отрицает эти нарушения и дал признательные показания.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»